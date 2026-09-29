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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يؤكد ثوابت موقف الجامعة العربية الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله

نبيل فهمي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
نبيل فهمي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
الديب أبوعلي

استقبل نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 29 /9 /2026، هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث جرى استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وما يترتب عليها من تحديات أمام جهود التهدئة وإحياء المسار السياسي.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وما تفرضه الأزمات والتوترات المتشابكة في المنطقة من تداعيات مباشرة على الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، ولا سيما التطورات في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز ومنطقة القرن الأفريقي.

وحدة اليمن وسيادته واستقلاله

وأكد الأمين العام، في هذا السياق، أهمية النظر إلى الأزمة اليمنية في إطارها الإقليمي الأوسع، وضرورة تجنيب اليمن المزيد من تداعيات الصراعات والتوترات الإقليمية، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية وحرية الملاحة الدولية.

وأكد الأمين العام ثوابت موقف جامعة الدول العربية الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية، استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في اليمن، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل وتكامل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى استئناف المسار السياسي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والدفع نحو تسوية سياسية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتلبي تطلعات الشعب اليمني.

نبيل فهمي اليمن جامعة الدول العربية هانس غروندبرغ البحر الأحمر باب المندب مضيق هرمز منطقة القرن الأفريقي القرن الأفريقي

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