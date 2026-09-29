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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حضور دبلوماسي و إعلامي قوى للأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ

 قاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أول ظهور رسمي له على الساحة الدولية بالولايات المتحدة منذ انتخابه، حراكاً دبلوماسياً وشاملاً خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رافقه نجاح إعلامي بارز واستراتيجية اتصالية متكاملة قادتها الأمانة العامة لإبراز مواقف العالم الإسلامي وتأكيد حضوره المؤسسي في المحافل الدولية وهو ما يعتبر مؤشرا لتحول استراتيجي تشهده هذه المنظمة العتيدة بعد انتخاب أمينا العام الجديد القادم من أروقة الأمم المتحدة والمتشبع بثقافة العمل المتعدد الأطراف.
شهدت المشاركة تغطية إعلامية واسعة واكبت كافة أنشطة الأمين العام ولقاءاته رفيعة المستوى لحظة بلحظة، وأثمر هذا الزخم الإعلامي المكثف عن صياغة خطاب اتصالي ورسائل توعية وإبراز مواقف المنظمة الرزينة تجاه القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية بلغات المنظمة الرسمية، إضافة إلى توثيق ونشر كافة البيانات الصحفية واللقاءات الثنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي والوكالات الإخبارية الدولية مما رفع من منسوب التفاعل والتغطية الإعلامية للأنشطة بشكل غير مسبوق، وصولاً إلى ترسيخ الصورة الذهنية وإبراز الرؤية الإصلاحية للأمانة العامة وخطط التحول الرقمي والقمة الاقتصادية المرتقبة، بما عزز مصداقية المنظمة وثقلها السياسي دولياً.
وشكل الملف الفلسطيني المحور الأساسي لنشاط الأمين العام في نيويورك، حيث ترأس وحضر حول أربع اجتماعات وزراية كبرى، دعا فيها تثبيت موقف المنظمة المطالب بالوقف الفوري للعدوان على الأراضى الفلسطينية ، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وفق القرار الأممي 2803، والانسحاب الكامل، وبدء إعادة الإعمار، إلى جانب دعم نيل فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. كما حذر من مخططات الاستيطان وضم الأراضي ومخطط E1 وتغيير الوضع التاريخي للقدس خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع الجامعة العربية، بالتوازي مع الدفاع الصارم عن ولاية وكالة الأونروا والدعوة لتمويلها المستدام.
واستعرض الأمين العام في الاجتماع التنسيقي الوزاري واللقاءات الثنائية ملفات النزاعات المعقدة، ففي السودان ومالي والساحل تباحث مع وزراء الخارجية حول مسارات وقف إطلاق النار ودعم الوساطة وتثبيت الاستقرار والتنمية، إضافة إلى مشاركته في اجتماع مجموعة أصدقاء الوساطة لإبراز أهمية الدبلوماسية الوقائية لمعالجة النزاعات قبل تفاقمها.
وفي سياق الشراكات والعمل الإنساني، عقد الأمين العام سلسلة اجتماعات استراتيجية لتمكين التعاون المتعدد الأطراف، شملت لقاء رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمينة العامة للأونكتاد، ومديرة مكتب التعاون جنوب-جنوب، وتوقيع مذكرة تعاون تاريخية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
كما التقى بقادة المنظمات الإقليمية الشريكة كـرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزيري خارجية تركيا والعراق، إلى جانب التباحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤولين خليجيين لبناء شباك استجابة إنسانية وتنموية مستدامة.
وعلى الصعيد المؤسسي والداخلي، طرح السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد رؤية تطويرية طموحة للأمانة العامة ترتكز على إطلاق خطة عمل خمسية للإصلاح والتطوير تهدف إلى التحول الرقمي، وترسيخ الشفافية، ورفع كفاءة العمل الدبلوماسي، وتحديث أدوات الاتصال والتواصل، بالتوازي مع بدء التشاور لعقد قمة اقتصادية مخصصة لتوسيع التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات، وتحويل الإمكانات إلى مشروع تنموي ملموس يخدم شعوب الدول الأعضاء. حراك دبلوماسي استثنائي ونجاح إعلامي مشهود للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، ينبيء بمرحلة جديدة وطموحة في في الحضور الدولي الفاعل للمنظمة التي عانت من سنوات من الغياب عن الساحات الدولية

الأمين العام منظمة التعاون الإسلامي الساحة الدولية الولايات المتحدة

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