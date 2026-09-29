الرئيس السيسي يوجه المسؤولين بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية للعاملين الجدد في كل الوزارات هو إعطاء جرعة شاملة لهم حول أبعاد الأمن القومي المصري قبل التحاقهم بالعمل.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، قائلا:" إن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط،

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم.