الرئيس السيسي يوجه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات والتأكيد على حسن معاملة المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وشدد الرئيس خلال كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقا لصالح المواطنين، ورفع الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية على عاتق جمع المسئولين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بصحبة جميع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع من شاركوا في الاجتماع، حيث جرى حوار تفاعلي مع الطلبة تناول ضمن موضوعات أخرى قضية المياه، والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب.