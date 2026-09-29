أحمد سمير: تكرار هروب الرياضيين المصريين من البعثات الخارجية يستوجب دراسة أسبابه الحقيقية

قال الإعلامي أحمد سمير، إن ظاهرة هروب بعض الرياضيين المصريين من البعثات الخارجية أصبحت متكررة بشكل كبير، وآخرها واقعة لاعب كيك بوكسينغ في إيطاليا لم يتم التوصل إليه حتى الآن رغم تقديم بلاغ للشرطة الإيطالية.

وانتقد خلال برنامج من ماسبيرو، تكرار هذه الوقائع، مطالبًا بدراسة أسبابها الحقيقية، وعدم الاكتفاء بإقرارات الأهالي أو حجز جوازات السفر، مؤكدا أن الحل يكمن في فهم دوافع الهروب ومعالجتها.

واختتم الإعلامي أحمد سمير بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة مطالبة بمراجعة منظومة الدعم المقدم للرياضيين، وتوفير فرص حقيقية لهم في الداخل، حتى لا يضطروا للبحث عن مستقبلهم خارج الوطن، فيما اختتم رامي رجب بالتأكيد على أن الجماهير بدأت تلتف حول المنتخب بعد نتائج كأس العالم، ويجب الحفاظ على هذه الحالة الإيجابية.