"شل" تخطط لمضاعفة حجم مشروعها للغاز الطبيعي المسال في كندا

أعلنت شركة "شل كندا" للطاقة التابعة لمجموعة "شل" اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن المرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي المسال في كيتيمات بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمرفق.

وقال رئيس قطاع الغاز المتكامل في "شل" سيدريك كريميرز -في بيان للشركة- إن المشروع يمثل جزءاً محورياً من محفظة الشركة، إذ يسهم في تزويد الأسواق الآسيوية بالغاز في وقت تزداد فيه أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.

وأضاف أن المرحلة الثانية تدعم هدف شل الاستراتيجي في الحفاظ على موقعها كشركة رائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، عبر ربط الموارد الكندية بمحفظة الشركة العالمية وقدراتها التجارية.

وأوضح البيان أن المرحلة الثانية سوف تضيف وحدتين جديدتين للمعالجة، ما يرفع القدرة الإنتاجية من 14 مليون طن سنوياً إلى 28 مليون طن. وأن "شل" تمتلك حصة 40% في المشروع، وستحصل على نحو 6 ملايين طن إضافية سنوياً بعد التوسعة، على أن تبدأ العمليات التجارية في أوائل ثلاثينيات هذا العقد.

ولفت البيان إلى أن الاستثمار يتماشى مع نهج "شل" في تخصيص رأس المال، وأنه من المتوقع أن يحقق عوائد مزدوجة الرقم ويدعم نمو التدفقات النقدية على المدى الطويل. ويُعد موقع كيتيمات مناسباً لتزويد الأسواق الآسيوية بالغاز منخفض التكلفة، في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 60%.