الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين

قال سامح سليمان، مدير عام المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات الخاصة بالخامات المعدنية واللافلزية، بالتوازي مع المزايدة المطروحة للذهب والتلك والكاولين، مع الاستعداد لطرح مزايدات جديدة للحديد وخامات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهيئة لديها نحو 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع شركات وطنية وعالمية لتنفيذ مشروعات الفوسفات في البحر الأحمر والسباعية وأبو طرطور بالوادي الجديد، تشمل إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب استخراج العناصر النادرة من الفوسفات في بعض المشروعات، باستثمارات تمتد على سنوات طويلة.

وأشار سليمان إلى وجود مشروع للاستفادة من الرمال الكاولينية في وادي آنا، عبر فصل الكاولين عن الرمال البيضاء، لافتًا إلى أن مصر تستورد الكاولين النقي المستخدم في صناعات البورسلين والسيراميك والحراريات.

وأكد أن توجه الدولة يركز على رفع تركيز وجودة الخامات ثم استخدامها في صناعات مختلفة بدلًا من تصديرها، موضحًا أن تصنيع منتجات مثل «التشاينا كلاي» والميتا كاولين من الكاولين، أو حامض الفوسفوريك والأسمدة من الفوسفات، يحقق قيمة اقتصادية أعلى ويوفر العملة الصعبة وينقل التكنولوجيا والخبرات ويدعم التشغيل والتدريب والتنمية المجتمعية.