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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب الشيوخ: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية

التعدين
التعدين
فريدة محمد

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات المنتدى يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

تيسيرات للمستثمرين وبيئة أكثر جذبًا

وأوضح جعفر، في تصريح صحفي، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات المنتدى تؤكد أهمية قطاع التعدين ضمن خطط الدولة الاقتصادية، خاصة مع التوجه نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير آليات استغلال الموارد الطبيعية بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويدعم النمو المستدام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس استمرار الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح المشروعات يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، ويعكس الحرص على توفير بيئة استثمارية تقوم على الاستقرار وتيسير الإجراءات وتشجيع المشروعات الإنتاجية.

المنتدى يفتح آفاقًا جديدة للشراكات

ولفت جعفر إلى أن منتدى مصر للتعدين يتجاوز كونه منصة لتبادل الرؤى والخبرات، ليفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التعدين.

وأضاف أن تعزيز هذه الشراكات يمكن أن يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات التعدينية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة القطاع على المساهمة بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني.

التصنيع المحلي لتعظيم قيمة الثروات

وشدد النائب حسن جعفر على أن تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية والبترولية يتطلب الانتقال من مجرد استخراج الموارد إلى التوسع في التصنيع وإقامة صناعات قائمة على الخامات المحلية.

وأوضح أن التوسع في التصنيع يرفع القيمة المضافة للثروات الوطنية، ويدعم الإنتاج المحلي، ويوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي، فضلًا عن المساهمة في تقليل الاعتماد على بعض المنتجات المستوردة.

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