محافظ كفر الشيخ يوجه بتطهير صفايات الأمطار وتكثيف الرقابة على الأسواق

وجّه محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، اليوم /الثلاثاء/ باستمرار المرور والمتابعة الميدانية لمختلف المواقع، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه، وتكثيف أعمال التطهير ورفع الرواسب والمخلفات وأي عوائق قد تؤثر على كفاءة منظومة تصريف المياه .
جاء ذلك خلال متابعته لأعمال رفع كفاءة وصيانة وتطهير بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها استعداداً لموسم الشتاء والتعامل مع أي موجات من الأمطار، ومراجعة البيارات وصفايات الأمطار بصورة دورية .
وأكد المحافظ على أهمية هذه الإجراءات التطهيرية الدورية، مشيراً إلى أن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء ورفع كفاءة شبكات التصريف يسهمان في تقليل آثار الأمطار والحفاظ على انتظام حركة المواطنين والمركبات والخدمات الأساسية في أرجاء المحافظة.
وفي سياق آخر ، أكد محافظ كفر الشيخ استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتعامل الفوري مع أية مخالفات يتم رصدها؛ مشدداً على التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المعنية بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة وسلامة الأهالي.
جاء ذلك خلال متابعته لجهود مديرية التموين بالتعاون مع مديريتَي الصحة والطب البيطري، والتي أسفرت عن ضبط 970 كيلوجراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز مطوبس، في إطار الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق والمنشآت الغذائية .
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة؛ لمنع تداول المضبوطات وحماية صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين بالمحافظة.