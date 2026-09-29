دفن جثامين الضحايا وندب الأدلة الجنائية.. التحقيق في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق فيصل

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع داخل عقار بمنطقة فيصل في الجيزة، وأسفر عن مصرع أم وأبنائها الثلاثة، بينما تم إنقاذ والدهم من الحريق.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وفحص آثار النيران والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على أسباب اندلاعها وتحديد نقطة البداية وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثامين الضحايا، عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، وتسليم الجثامين إلى ذويهم تمهيدًا لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الحريق، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وفحص ملابسات وقوعه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان حريق هائل قد اندلع داخل عقار بمنطقة فيصل، وأسفر عن وفاة أم وأبنائها الثلاثة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، بينما جرى إنقاذ والد الأسرة من موقع الحادث.