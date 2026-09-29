15 سنة بدلًا من المؤبد.. تخفيف الحكم على سائق مدرسة دولية في الاعتداء على 3 طالبات بالتجمع

اصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد سائق أتوبيس مدرسة قايتباي الدولية، من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على 3 طالبات داخل الحافلة المدرسية بمنطقة التجمع الخامس.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على المتهم، البالغ من العمر نحو 69 عامًا، بعد إدانته في القضية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام السائق بالاعتداء على 3 طفلات أثناء استقلالهن أتوبيس المدرسة خلال العام الدراسي 2025، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.