مبعوث بوتين يبحث في واشنطن إنهاء حرب أوكرانيا وتعاونا محتملا في الطاقة

دخلت الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة، بعدما عقد كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن، الاثنين 28 سبتمبر 2026، وفق ما أفاد به مصدر حكومي أمريكي، في إطار تحركات دبلوماسية تستهدف مواصلة البحث عن مسار لإنهاء الصراع.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، وصف مسؤول أمريكي المحادثات بأنها «بناءة»، موضحًا أن زيارة ديمترييف هدفت إلى مواصلة النقاش بشأن التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب بحث مبادرات محتملة للتعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وروسيا خلال مرحلة ما بعد الحرب.

وأشارت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة إلى أن ديمترييف أجرى لقاءات مع ممثلين عن وزارتي الخزانة والطاقة الأمريكيتين، وهو ما يضيف بُعدًا اقتصاديًا إلى الاتصالات السياسية المتعلقة بالحرب، ويشير إلى أن النقاش بين موسكو وواشنطن لا يقتصر على الجوانب الأمنية والسياسية المرتبطة بوقف القتال.

وتأتي هذه التحركات بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث قال زيلينسكي إن الجانبين ناقشا إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار يستهدف المنشآت المرتبطة بالطاقة. كما سبق أن عقد مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، محادثات مع بوتين في موسكو خلال سبتمبر الجاري ضمن الجهود الأمريكية لدفع المسار التفاوضي.

ويعكس اجتماع واشنطن استمرار قنوات الاتصال المباشر بين موسكو وواشنطن، في وقت لا تزال فيه تسوية الحرب تواجه ملفات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة.

ولا تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن تفاصيل عن اتفاقات جديدة أو نتائج نهائية للمحادثات، بينما يظل التركيز المعلن على مواصلة الاتصالات بشأن إنهاء الحرب وإمكانات التعاون الاقتصادي والطاقة في مرحلة ما بعد الصراع، وفقا لوسائل إعلام روسية.