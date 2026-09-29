الرئيس السيسي للمسؤولين: ابذلوا أقصى ما لديكم من جهد مع ضرورة وجود عمل مؤسسي لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحروب تهدف إلى نشر الإحباط واليأس، ووقف البناء واغتيال المسئولين معنوياً وتنفير الآخرين من الانضمام للحكومة.

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء، المسئولين لبذل أقصى ما لديهم من جهد، وضرورة وجود عمل مؤسسي لتحريك كل هذه القوة لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها.

وأكد الرئيس السيسي: "العمل الإيجابي يترك أثراً ايجابياً لدى الآخرين ويساهم في ذات الوقت في بناء مجتمع قوي. وشدد الرئيس على ضرورة التلاحم بين كافة المؤسسات لضمان تحقيق ذلك".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه يمكن لوعاظ وزارة الأوقاف على سبيل المثال وكذلك القساوسة أن يكون لهم دور في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، بما في ذلك من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر.