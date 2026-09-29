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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وفقا لنبأ عاجل على الفضائية المصرية الأولى.

وشدد الرئيس على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها وضمان تأمين الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث انكماش في الاقتصاد المصري.

وأوضح الرئيس السيسي أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

ونوه أن مصر تعرضت منذ 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

وأكد الرئيس على أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات.

كما شدد على أن مصر ليس لديها أجندة خفية وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد على أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقا للقانون الدولي.

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