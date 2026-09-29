جامعة شنغهاي للدراسات الدولية تمنح رئيس جامعة القاهرة لقب الأستاذية الفخرية

منحت جامعة شنغهاي للدراسات الدولية (SISU) بالصين، الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، لقب "أستاذ فخري - Honorary Professor" بالجامعة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من مايو 2026 وحتى أبريل 2029؛ تقديرًا لتميزه وإسهاماته الأكاديمية وخبرته في مجالي القانون المدني والملكية الفكرية، ودوره في تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي القاهرة وشنغهاي للدراسات الدولية.

وسلم الدكتور منغ تشونغ جيه (Meng Zhongjie) رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، شهادة المنح للدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال زيارته والوفد المرافق له لجامعة القاهرة، في إطار العلاقات الأكاديمية المتنامية بين الجامعتين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي.

وتضمنت حيثيات قرار المنح الإشادة بالمكانة الأكاديمية للدكتور محمد سامي عبدالصادق، بوصفه رئيسًا لجامعة القاهرة وأستاذًا بكلية الحقوق، وما يتمتع به من خبرة أكاديمية وعملية في مجالي القانون المدني والملكية الفكرية، إلى جانب دوره في تعزيز الشراكات مع الجامعات الصينية.

وأشارت الحيثيات إلى إسهاماته في دعم التعاون بين جامعتي القاهرة وشنغهاي للدراسات الدولية خاصة في مجالات الدراسات الإقليمية ودراسات الدول وعلم الآثار وتأهيل الشباب وتنمية الكوادر الشابة، فضلًا عن دوره في بناء جسور الحوار والتبادل الحضاري بين مصر والصين والصين والعالم العربي.

من جانبه.. أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه باللقب الأكاديمي، وتقديره لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية ورئيسها ومجلسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، منوهًا بأن هذا التكريم يمثل في الأساس تكريمًا لجامعة القاهرة في شخص رئيسها، وتقديرًا لمكانتها الأكاديمية وحضورها الدولي.

وقال "يسعدني أن أهدي هذا التكريم إلى أسرة جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، فهم شركاء فيما تحققه الجامعة من حضور وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف "أن التكريم يعكس عمق العلاقات الأكاديمية بين الجامعتين، وما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي"، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية يمثل جسرًا لتعميق التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين الشعوب.

وأوضح أن الجامعة تستهدف البناء على ما تحقق مع الجامعات الصينية، والانتقال بالتعاون مع جامعة شنغهاي للدراسات الدولية من التبادل الأكاديمي إلى شراكات أوسع وأكثر استدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، وبرامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ أنشطة وبرامج أكاديمية وبحثية مشتركة.

وبدوره.. أعرب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية عن تقدير الجامعة للإسهامات الأكاديمية للدكتور محمد سامي عبدالصادق، مؤكدًا أهمية جامعة القاهرة كشريك أكاديمي، وتطلع الجامعة إلى توسيع آفاق التعاون معها خلال المرحلة المقبلة.

وتعد جامعة شنغهاي للدراسات الدولية من الجامعات الصينية البارزة في مجالات اللغات والدراسات الدولية، وقد تأسست عام 1949، وتطورت إلى جامعة متعددة التخصصات ذات حضور دولي، كما أدرجت ضمن مشروع "211" ومبادرة "Double First-Class" الصينية لتطوير الجامعات والتخصصات ذات المستوى العالمي.