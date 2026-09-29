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الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، حيث استقبلت الدفعة الـ 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان و التضامن الاجتماعي، إلى جانب توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية.

وخلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للجرحى والمرضى ومرافقيهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري عملها على مدار الساعة عبر معبر رفح، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومواكبة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأزمة، ودعما للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.

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