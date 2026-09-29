قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
طاقة نور وأمل... مايا مرسي تشيد بدار رعاية كبار الفنانين: مكان دافئ أشبه بواحة للونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يواصل مد غزة بأطنان من المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 286، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

حملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق، 

 مواد إغاثية، مستلزمات طبية، فضلاً عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

غزة مصر الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري زاد العزة مصر إلى غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط عامل يدير صفحة لبيع الألعاب النارية على السوشيال ميديا

المتهم

مخدرات أون لاين..ضبط أدمن صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا

المضبوطات

ضبط القائمين على إدارة مصنع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

بالصور

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد