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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ87 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، حيث استقبلت فرقه الدفعة الـ87 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، كما شاركت الفرق في توديع الحالات التي تماثلت للشفاء خلال مغادرتها بعد استكمال رحلتها العلاجية.

وخلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري مجموعة من الخدمات الإنسانية للجرحى والمرضى ومرافقيهم، شملت الدعم النفسي، مع اهتمام خاص بالأطفال، إلى جانب خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب مستلزمات شخصية، بما يلبي احتياجاتهم خلال وجودهم بالمعبر.

وتأتي هذه الجهود امتدادا للدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، حيث تواصل الفرق عملها على مدار الساعة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، والاستجابة لاحتياجاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، دعما للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.

الهلال الأحمر الفلسطينيين معبر رفح

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