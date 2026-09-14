الهلال الأحمر يدفع بأكثر 4,500 طنًا من المساعدات عبر القافلة 277 لـ«زاد العزة»

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 277، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

حملت القافلة أكثر من 4,500 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت ما يزيد عن 1,812 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 922 طنًا مواد إغاثية و طبية وأدوية علاجية، ونحو 1,766 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.