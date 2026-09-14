بسبب بدء الدراسة.. هل يتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟

يتوقع الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر2026 بسبب بداية العام الدراسي الجديد، وصرف المرتبات قبل موعدها للموظفين نظرا للالتزامات المطلوبة في بداية الدراسة، فهل بالفعل سيتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر أم تُصرف في موعدها؟.

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات سبتمبر

وبحسب وزارة المالية والمواعيد المحددة لصرف المرتبات، من المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر، يوم 24 من الشهر ذاته، فيما تصرف مواعيد المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

ولم تعلن المالية أية بيانات رسمية حوّل تذكير صرف مرتبات سبتمبر، وبالتالي فسيتم بدء عملية صرف مرتبات الموظفين يوم 24 المقبل .

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2026



يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026



يستطيع العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بدءًا من يوم 24 سبتمبر الجارى، من خلال الأماكن الآتية:

- تصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.



-يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

الحد الأدنى للمرتبات بعد زيادة 2026

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2026 بعد الزيادة

ويعد موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 من أكثر الموضوعات التي تشغل الموظفين مع اقتراب موعد استحقاق الرواتب، خاصة مع تطبيق الزيادات الجديدة على أجور العاملين بالدولة.

وبحسب البيانات الواردة، يبدأ صرف مرتبات سبتمبر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، بينما تبلغ قيمة المرتب وفق الدرجات الوظيفية المذكورة من 8,800 جنيه للدرجة السادسة وصولًا إلى 15,534 جنيهًا للدرجة الممتازة، مع اختلاف قيمة الأجر الفعلي من موظف لآخر وفقًا للبدلات والحوافز والاستقطاعات والمكونات المالية للراتب.