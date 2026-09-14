الصحة تحذر من شركات مكافحة الحشرات غير المرخصة.. مخاطر تهدد الجهاز التنفسي

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات والقوارض غير المرخصة من الوزارة، مؤكدًا أن التعامل معها قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية وأمراض تنفسية خطيرة.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، إن وزارة الصحة نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء الشركات المرخصة لمكافحة الحشرات، والتي يبلغ عددها 163 شركة معتمدة على مستوى الجمهورية، مع تحديث القائمة بشكل دوري.

وطالب المواطنين بضرورة التأكد من ترخيص الشركات قبل الاستعانة بها، خاصة تلك التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار كيانات تقدم خدمات مكافحة الحشرات والقوارض دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الشركات غير المعتمدة لا تخضع للرقابة، وقد لا تمتلك مقار ثابتة، كما أن المواد التي تستخدمها قد تكون غير مسجلة أو بتركيزات غير مناسبة، فضلًا عن إمكانية استخدامها بطريقة خاطئة ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد عمليات الرش.

وأشار إلى أن استخدام مواد مجهولة المصدر أو غير مسجلة بتركيزات غير صحيحة يمكن أن يؤدي إلى تهيجات في الجلد والعين والجهاز التنفسي، وقد يتسبب في أعراض أكثر شدة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية والربو.

وأكد عبد الغفار ضرورة الاطلاع على أصل الترخيص قبل السماح لأي شركة بتنفيذ أعمال مكافحة الحشرات داخل المنزل أو المنشأة، مع مطابقة بيانات الشركة بالقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، للتأكد من سريان الترخيص.