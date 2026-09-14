إنزو فرنانديز.. صفقة الـ125 مليون إسترليني تظهر قيمتها في ديربي مانشستر

واصل الأرجنتيني إنزو فرنانديز تأكيد قدراته مع مانشستر سيتي، بعدما ظهر بصورة لافتة خلال ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد، ليقدم أداءً يؤكد قيمة الصفقة التي أبرمها النادي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك فرنانديز لمدة 22 دقيقة، لكنه نجح خلالها في ترك بصمة واضحة، خاصة بعد الهدف المثير للجدل الذي سجله إيرلينج هالاند، حيث ساهم لاعب الوسط الأرجنتيني في الحفاظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وأظهر فرنانديز نشاطًا كبيرًا في وسط الملعب، بعدما قطع 10.2 كيلومتر، كما تصدر لاعبي المباراة في عدد الكرات التي استعادها، إلى جانب حصوله على ركلتين حرتين وقيامه بإيقاف أكثر من محاولة هجومية لمانشستر يونايتد.

وترى صحيفة «ديلي ميل» أن هذه الأرقام تظهر القدرات المتعددة التي يمتلكها اللاعب، وتوضح لماذا استثمر مانشستر سيتي 125 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته من تشيلسي.

وأشاد إيرلينج هالاند بعقلية لاعبي وسط مانشستر سيتي وقدرتهم على القتال من أجل تحقيق الانتصار، بينما واصل فرنانديز الظهور بالشخصية التي جعلته أحد اللاعبين غير المحبوبين لدى جماهير المنافسين.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية تعاقده مع إنزو فرنانديز قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني.