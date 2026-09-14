شراكة مصرية ألمانية لتطوير كوادر الملاحة الجوية ونقل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية

استقبلت شركة DFS Aviation Services الألمانية وفدًا من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية NANSC، برئاسة الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة والطيار أحمد مطر، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك في إطار الشراكة والتعاون المتنامي بين الجانبين في مجالات التدريب ونقل الخبرات وتطوير خدمات الملاحة الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية المصرية، واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتطوير منظومة الملاحة الجوية وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية المجال الجوي المصري لاستيعاب النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع السيد Arndt Schoenemann، الرئيس التنفيذي لشركة DFS Deutsche Flugsicherung، والسيد Andreas Pötzsch، العضو المنتدب لشركة DFS Aviation Services، والسيدة Sabine Räk، مدير عام التدريب، إلى جانب عدد من قيادات الشركة والمتخصصين، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطورات في مجال إدارة الحركة الجوية (ATM)، إلى جانب الاطلاع على بيئة التدريب والتشغيل المتبعة لدى شركة DFS ومرافقها المتخصصة في ألمانيا.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على أكاديمية DAS A² Academy ومركز المراقبة الجوية بمدينة لانجن، حيث يشارك عدد من المتخصصين في مجال إدارة الحركة الجوية من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية حاليًا في برامج تدريبية متخصصة، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاون بهدف دعم التدريب والتطوير المهني للعاملين في مجال الملاحة الجوية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات الدولية، حيث شملت البرامج التي شارك بها المتخصصون المصريون مجالات الاتصالات الرقمية بين المراقب الجوي والطائرات (CPDLC)، والتعريف بإجراءات الإقلاع والهبوط القياسية (SID/STAR)، إلى جانب تصميم وإدارة الإجراءات الملاحية للمجال الجوي.

كما تناولت الاجتماعات استعراض ما تم إنجازه في إطار التعاون خلال الفترة الماضية، وبحث مجالات جديدة للتعاون في التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة المهنية، بما يتواكب مع الاحتياجات المتطورة لصناعة الطيران والنمو المستمر في حركة النقل الجوي.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن التطوير المستمر للعنصر البشري ورفع كفاءة وتأهيل العاملين يمثلان أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة القابضة لتطوير منظومة الملاحة الجوية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة والاستفادة من خبراتها وأفضل ممارساتها في تطوير قدرات الكوادر الوطنية.

وأضاف أن التعاون مع مجموعة DFS يمثل نموذجًا مهمًا للشراكات الدولية الهادفة إلى نقل المعرفة والخبرات المتخصصة، بما يدعم تطوير قدرات العاملين في مجال الملاحة الجوية، ويرفع كفاءة إدارة الحركة الجوية ويعزز مستويات السلامة والانسيابية التشغيلية.

وأشار إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر في كافة المجالات في الشركة القابضة و شركاتها التابعة يسهم في تعزيز جاهزية العاملين وزيادة القدرة على استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.