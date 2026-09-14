لم أكن سعيدا.. لامين يامال يكشف عن شعوره بعد الفوز بكأس العالم

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم مستويات أفضل مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة.

لامين يامال

وقال لامين يامال: «بعد الفوز بكأس العالم لم أكن سعيدًا، لأنني أعتقد أن لاعبًا آخر بنفس أدائي كان سيقدم كأس عالم رائعة، بالنسبة لي بإمكاني فعل المزيد».

وأضاف نجم برشلونة: «أنا متشوق جدًا لكأس العالم القادم»، في إشارة إلى رغبته الكبيرة في خوض منافسات البطولة المقبلة وتقديم أداء أفضل مع المنتخب الإسباني.

وتعكس تصريحات يامال الطموحات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، رغم صغر سنه، ورغبته المستمرة في تطوير مستواه وتقديم المزيد على الصعيد الدولي.

ويُعد يامال أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية، بعدما فرض نفسه لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا مع برشلونة والمنتخب الإسباني، وسط توقعات بمواصلة تألقه خلال السنوات المقبلة.