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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب تخطى الـ 50 ألف.. سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، ووصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 50240 وفق آخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، للبيع بنحو 7175 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 7130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، سعر بيع بلغ 6280 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 6240 جنيهًا، وذلك بفارق 40 جنيهًا بين السعرين.

سعر الذهب عيار 18

كما استقر سعر الذهب عيار 18، بيع نحو 5385 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 5350 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 14 سعر بيع بلغ 4185 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 4160 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر بيع الجنيه الذهب لنحو 50240 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 49920 جنيهًا.

سعر الأونصة بالجنيه

سجلت أونصة الذهب سعر بيع بلغ 223235 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 221810 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المحلي بالسوق المصرية.

سعر الأونصة عالمياً

فقد سجلت الأونصة عالمياً سعر 4348.39 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك. 

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