أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 14-9-2026

تحركت أسعار الذهب محليا بختام تعاملات أمس الأحد، سجل عيار 21 الآن 6280 جنيها مرتفعا 5 جنيهات.

ونرصد حركة أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، إذ تباينت الأسعار بين مختلف الأعيرة وفق آخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر مستهل اليوم الإثنين

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سعر بيع بلغ 7175 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 7130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وطلبًا بين المصريين، سعر بيع بلغ 6280 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 6240 جنيهًا، وذلك بفارق 40 جنيهًا بين السعرين.

أما الذهب عيار 18، فقد سجل سعر بيع بلغ 5385 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 5350 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 14 سعر بيع بلغ 4185 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 4160 جنيهًا.

الجنيه الذهب يتخطي الـ 50 ألف جنيه

سجل الجنيه الذهب سعر بيع بلغ 50240 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 49920 جنيهًا، في وقت يترقب فيه كثير من الراغبين في الشراء لمناسبات الزواج والمدخرات مستوى استقرار السعر خلال الفترة المقبلة.

سعر الأونصة بالجنيه

سجلت أونصة الذهب سعر بيع بلغ 223235 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 221810 جنيهًا، وذلك وفقًا للسعر المحلي بالسوق المصرية.

سعر الأونصة في البورصة العالمية

فقد سجلت الأونصة سعر 4348.39 دولار أمريكي، وهو ما يعكس أداء المعدن الأصفر في الأسواق العالمية ومدى ارتباطه بحركة أسعار الذهب محليًا.

سعر دولار الصاغة

سجل ما يعرف بـ"دولار الصاغة"، وهو السعر المعتمد في تسعير الذهب داخل محلات الصاغة، مستوى 51.34 جنيه، مقابل 51.37 جنيه في البنوك، وهو ما يعكس فارقًا طفيفًا بين السعرين يؤثر بشكل مباشر على حساب أسعار الذهب محليًا.