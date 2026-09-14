وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

كشف وكيل أعمال حسام عبدالمجيد، مدافع فريق لودوجوريتس البلغاري، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد وكيل حسام عبدالمجيد، أن ما يتم تداوله حول دخول الأهلي في مفاوضات رسمية مع اللاعب خلال الفترة الحالية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تواصل من جانب مسؤولي القلعة الحمراء معه بشأن إمكانية انتقال المدافع إلى الفريق في يناير المقبل.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات خاصة، إن حسام عبدالمجيد لم يتلق أي اتصالات من مسؤولي الأهلي، سواء بشكل مباشر أو عن طريق أي طرف آخر، بخصوص الانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف أن الحديث عن اقتراب اللاعب من العودة إلى الدوري المصري في يناير لا يعكس موقفه الحالي، خاصة أن حسام لديه رغبة واضحة في مواصلة مشواره الاحترافي خارج مصر.

وأوضح وكيل المدافع أن حسام عبدالمجيد أبلغ المقربين منه والجميع بموقفه بشكل واضح، مؤكدًا أنه لا يفكر في العودة إلى مصر خلال الفترة الحالية، وأن الأولوية بالنسبة له هي الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأشار إلى أن اللاعب يسعى إلى الاستفادة من تجربته الحالية مع لودوجوريتس، والعمل على تطوير مستواه الفني والبدني، من أجل الانتقال خلال الفترة المقبلة إلى نادٍ أوروبي أكبر أو خوض تجربة في مستوى احترافي أعلى.

وشدد وكيل حسام عبدالمجيد على أن خطة اللاعب في الوقت الراهن واضحة، وهي الاستمرار في أوروبا وعدم العودة إلى الدوري المصري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في مواصلة التطور وتحقيق خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن أي حديث عن مفاوضات مع الأهلي في يناير لا يعبر عن الواقع الحالي، وأن حسام عبدالمجيد متمسك باستكمال رحلته الاحترافية في أوروبا خلال الفترة المقبلة.



