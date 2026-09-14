اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا

أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ" بأن القوات الحكومية تمكنت من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجية غربي محافظة تعز، وواصلت تقدمها نحو مناطق جديدة، بدعم وإسناد جوي.

وأوضح المصدر، أن القوات الحكومية استعادت مواقع مطلة على منطقة جرداد، في إطار عمليات عسكرية متواصلة تستهدف مواقع جماعة الحوثي في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من محافظة تعز.

وأضاف أن القوات الحكومية اليمنية تقدمت باتجاه مناطق جديدة جنوب غربي تعز، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين، ما أسفر، وفق المصدر، عن مقتل 10 عناصر من الجماعة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الغارات الجوية أدت كذلك إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية وكميات من الذخائر التابعة للحوثيين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر المادية.