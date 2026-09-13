تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وجود مفاوضات جارية لإتمام بيع خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغم رفض مجلس الإدارة في وقت سابق فكرة رحيله وتأجيل مناقشة البيع إلى شهر يناير.

بيزيرا

وأوضح الغندور أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا للاتفاق على جميع بنود صفقة البيع، على أن يتم حسم التفاصيل النهائية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة بيع خوان بيزيرا من المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.