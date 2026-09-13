إبراهيم فايق يكشف كواليس الأهلي.. موقف رضا سليم وموعد عودة الشناوي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن عدد من الكواليس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا موقف بعض اللاعبين من الاستمرار مع القلعة الحمراء، إلى جانب تفاصيل عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم فايق أن المغربي رضا سليم يواجه موقفًا داخل النادي الأهلي، في ظل عدم وجود رغبة لدى المدير الفني الحسين عموتة في الاعتماد عليه خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن موقف اللاعب يأتي ضمن الملفات التي تشغل إدارة الأهلي، خاصة مع وجود تغييرات في حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الحالي.

وفي ملف تجديد عقود اللاعبين، أكد فايق أن الأهلي أصبح قريبًا من حسم تجديد عقد المدافع ياسر إبراهيم، في ظل وجود تقارب بين الطرفين.

وأضاف أن المفاوضات مع هاني رمزي لا تزال مستمرة، إلا أن موقف ياسر إبراهيم يبدو أكثر تقدمًا، ولم تصل مفاوضات رمزي إلى المرحلة نفسها حتى الآن.

وتحدث إبراهيم فايق عن موقف حراسة المرمى، موضحًا أن مصطفى شوبير أنهى الموسم الماضي بشكل قوي، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحه فرصة المشاركة أساسيًا مع بداية الموسم الجديد.

وأكد أن محمد الشناوي سيحصل على فرصة المشاركة خلال مباراتين في بطولة الدوري، خاصة في ظل عدم مشاركة الأهلي في بطولة الكونفدرالية، وهو ما يجعل الحفاظ على جاهزيته الفنية أمرًا مهمًا.

الشناوي حارس الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

وكشف فايق أن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي للأهلي أمام أبو قير للأسمدة، موضحًا أن القرار جاء بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب خلال معسكر الفريق في إسبانيا، وكذلك خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مواجهة برشلونة.

وأشار إلى أن عموتة لا يرغب في خسارة الشناوي فنيًا أو نفسيًا، خاصة مع ظهوره بصورة جيدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يريد الحفاظ على جاهزيته تحسبًا لأي ظروف خلال الموسم.

واختتم فايق بالتأكيد على أن جاهزية الشناوي تمثل ضرورة فنية، حتى لا يجد الأهلي نفسه في أزمة حال تعرض مصطفى شوبير للإصابة أو الغياب في أي وقت.