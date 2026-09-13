هجمات روسية واسعة بالمسيّرات تستهدف غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية

قال غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن القوات الروسية شنت هجمات واسعة بالمسيّرات على مناطق مختلفة في غرب أوكرانيا، مشيرًا إلى استهداف منطقة بالقرب من معبر أوكراني بولندي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إحدى الهجمات استهدفت محطة قطار تقع بين كييف ووارسو، باستخدام إحدى المسيّرات، على بُعد نحو كيلومترين من الحدود الرسمية بين أوكرانيا وبولندا.

وأشار إلى أن المنطقة الغربية من أوكرانيا تتعرض لهجمات واسعة النطاق بالمسيّرات، طالت إيفانو-فرانكيفسك وتيرنوبل ولـفيف، إلى جانب مقاطعة فولين ومدينة لوتسك، بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على محطات تعبئة الوقود الواقعة على الخط الممتد بين كييف وتشوب.

وأضاف أن إحدى المركبات المدنية بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية تعرضت لهجوم بمسيّرة استهدف محطة للوقود، إلى جانب سكة الحديد، ما تزامن مع تسجيل ارتفاع في تأخيرات القطارات بين كييف ووارسو، وكذلك القطارات المتجهة من كييف إلى الأراضي الأوروبية.

وبشأن إمكانية التوصل إلى تسوية أو سلام بين كييف وموسكو، أوضح أن هناك حديثًا عن التحضير لمفاوضات قد تبدأ في أكتوبر المقبل بمشاركة أمريكية، في وقت يرفض فيه الجانب الروسي عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي خلال قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن الموقف الروسي يتضمن رفض تقديم تنازلات بشأن الأراضي الأوكرانية، مع وجود حديث عن إمكانية طرح تسوية خلال المفاوضات المقبلة، التي يُفترض أن تبدأ في أكتوبر القادم.

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