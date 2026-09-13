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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى خاطر.. يعاني من هذا المرض | خاص

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
سعيد فراج

شعر الفنان مصطفى خاطر، بإعياء صباح شديد اليوم الأحد، الذي تجدد عليه بعد 3 أيام، ما تسبب في تغيبه عن حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بعد نقله للمستشفى.

  وأكدت الفحوصات الطبية الأولى لـ مصطفى خاطر، إصابته بمغص كلوي بسبب حصوة على الحالب، ما استدعى إجراء الفحوصات الطبية له.

  ولم يقرر الأطباء حتى الوقت الحالي الكشف عن موعد خروج مصطفى خاطر، من المستشفى ليحظى بالرعاية الطبية الكاملة. 

نقل مصطفى خاطر للمستشفى وكشف السيناريت الكبير محمد الباسوسي -رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب- خلال حفل توزيع جوائز المهرجان، عن نقل الفنان مصطفى للمستشفى صباح اليوم الأحد، لذا لم يتمكن من حضور حفل اليوم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

  وكان مصطفى خاطر، كشف في تصريح خاص لموقع صدى البلد،عن شعوره بإعياء خفيف في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب يوم الخميس الماضي. 

وأوضح مصطفى خاطر، أنه حينما قال للجمهور أنه تعبان لم تكن على سبيل المزاح ولكنه بالفعل شعر بإعياء. 

مصطفى خاطر مهرجان الغردقة لسينما الشباب حفل توزيع جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

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