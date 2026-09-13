قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع عربى لتسريع العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة
أزمة خطيرة تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في جاهزية الطيارين المقاتلين
قرار حكومي بتمليك وصرف تعويضات مجانية للمتضررين من خزان أسوان والسد العالي
توتنهام يبحث عن مخرج من العقم التهديفي.. ومرموش الحل أمام أستون فيلا
سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
انتهاء المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية واستكمال تحديث المخططات الاستراتيجية
مصادرة الأراضي وتفكيك الوجود الفلسطيني.. أدوات إسرائيلية لإعادة رسم الضفة الغربية
تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم

اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
رشا عوني

تبحث الأمهات عن اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم وأفكار أكلات اقتصادية موفرة ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، لتستعد الأمهات لتحضير وجبة الغداء بشكل سريع مع موعد عودة الطلاب من المدارس، والحاجة لتناول وجبة سهلة وسريعة لا تحتاج وقت ومجهود ويمكنك تحضيرها خلال 30 دقيقة فقط . 
 

القاهرة 24 | أكلات اقتصادية للغداء بدون لحوم.. 10 أطباق رئيسية بدون تكاليف نهائيًا

اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
 

1.  كشري مصري + سلطة

2.صينية بطاطس بالطماطم + رز

3. شكشوكة + بطاطس محمرة + عيش

4. فول بالبيض + بطاطس + سلطة

5. مكرونة بالصلصة + بطاطس محمرة

6. رز بالشعرية + خضار سوتيه

7.  بطاطس محمرة + بيض + سلطة

8.  مسقعة بالباذنجان + رز

9.  محشي كرنب + بطاطس

10.  مكرونة بالصلصة والثوم + سلطة

أكلات سريعة التحضير بدون لحوم بـ 4 وصفات ! - حرة للاستشارات و التدريب

 أكلات مصرية اقتصادية

  1.  عجة بالخضار + عيش
  2.  بيض بالبطاطس والطماطم
  3.  شكشوكة بالجبنة
  4. بطاطس بالبيض في الطاسة
  5.  بيض مسلوق + بطاطس + سلطة
  6.  أومليت بالخضار + أرز
  7.  بيض بالطماطم والفلفل + عيش
  8.  عجة بطاطس + سلطة
  9.  بيض بالبسطرمة  + بطاطس
  10.  بيض بالجبنة + بطاطس محمرة
بدون لحم بدون دجاج👌 ألذ 3 وصفات غداء أو عشاء منقذة لما الثلاجة تكون فاضية ..!, طريقة التحضير https://youtu.be/bXIYlgzfmJA | Heba Abo Elkheir هبه ابو الخير | Facebook

اكلات مكرونة مختلفة

  •   مكرونة بالثوم والزيت
  •   مكرونة بالصلصة الحارة
  •   مكرونة بالجبنة والطماطم
  •  مكرونة بالبطاطس والصلصة
  •  مكرونة بالخضار
  •  مكرونة بالبيض
  • مكرونة بالصلصة والجبنة الموتزاريلا
  •  مكرونة بالبشاميل بدون لحمة
  •   مكرونة بالصلصة والكبدة
  •   مكرونة بالتونة والصلصة
٣٠ أكله ل ٣٠ يوم أفكار مختلفه أكلات اقتصاديه وفي اكلات فيها لحوم ♥️♥️😋😋😋😋 رينا يرزق الجميع ان شاء الله ♥️🥰 ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

اكلات سريعة التحضير وغير مكلفة بدون فرن

 رز وبسلة وجزر + سلطة

 بطاطس صينية بالجبنة + عيش

 شوربة عدس + عيش وسلطة

حواوشي بطاطس اقتصادي

 فطائر محشية بطاطس وجبنة

 باذنجان مقلي + طحينة + بطاطس

 كوسة بالصلصة + رز بالشعرية

 صينية بطاطس بالبصل والفلفل + رز

اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم | TikTok

أفكار وجبات سريعة بدون لحوم

مسقعة بالباذنجان والصلصة: تقطيع الباذنجان وقليله أو شويه، ثم طبخه مع صوص الطماطم والثوم والفلفل الأخضر، وتقدم مع الخبز البلدي.

عجة البيض المصرية: مزيج من البيض، البصل المفروم، البقدونس، الطماطم المقطعة، والدقيق، تُخبز في الفرن أو على المقلاة لتصبح قرصاً سميكاً .

الكشري الأصفر (أرز وعدس أصفر): يُطبخ العدس مع الأرز معاً بالبصل المحمر ، ويقدم بجانب البيض المسلوق المقلد بالزبدة والبطاطس المحمرة.

البطاطس المهروسة بالثوم والكمون: بطاطس مسلوقة ومهروسة مع الزبدة أو الزيت الحار، الثوم، والكزبرة الخضراء، وتؤكل ساخنة بالخبز.

المكرونة بالصلصة المحمرة: طبق مكرونة سريع مع صوص الطماطم والثوم ورشة فلفل أسود، مع طبق سلطة خضراء أو بطاطس مقلية.

اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم اكلات مصرية اكلات اقتصادية افكار لانش بوكس اكلات سريعة التحضير اكلات سهلة وسريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

حاملة الطائرات الصينية تصل ميناء هونج كونج

نهاية العولمة.. بلومبرج: الصين وروسيا تهددان حرية البحار والفضاء والإنترنت

شركات صناعة السيارات

اليابان تعيد تنظيم جداول مصانع السيارات بداية من 2027 لمواجهة نقص العمالة

صورة أرشيفية

العراق يضبط منصة إطلاق المسيرات في الهجوم على خط أنابيب نفط سعودي

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد