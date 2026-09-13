مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم

تبحث الأمهات عن اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم وأفكار أكلات اقتصادية موفرة ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، لتستعد الأمهات لتحضير وجبة الغداء بشكل سريع مع موعد عودة الطلاب من المدارس، والحاجة لتناول وجبة سهلة وسريعة لا تحتاج وقت ومجهود ويمكنك تحضيرها خلال 30 دقيقة فقط .



اكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم



1. كشري مصري + سلطة

2.صينية بطاطس بالطماطم + رز

3. شكشوكة + بطاطس محمرة + عيش

4. فول بالبيض + بطاطس + سلطة

5. مكرونة بالصلصة + بطاطس محمرة

6. رز بالشعرية + خضار سوتيه

7. بطاطس محمرة + بيض + سلطة

8. مسقعة بالباذنجان + رز

9. محشي كرنب + بطاطس

10. مكرونة بالصلصة والثوم + سلطة

أكلات مصرية اقتصادية

عجة بالخضار + عيش بيض بالبطاطس والطماطم شكشوكة بالجبنة بطاطس بالبيض في الطاسة بيض مسلوق + بطاطس + سلطة أومليت بالخضار + أرز بيض بالطماطم والفلفل + عيش عجة بطاطس + سلطة بيض بالبسطرمة + بطاطس بيض بالجبنة + بطاطس محمرة

اكلات مكرونة مختلفة

مكرونة بالثوم والزيت

مكرونة بالصلصة الحارة

مكرونة بالجبنة والطماطم

مكرونة بالبطاطس والصلصة

مكرونة بالخضار

مكرونة بالبيض

مكرونة بالصلصة والجبنة الموتزاريلا

مكرونة بالبشاميل بدون لحمة

مكرونة بالصلصة والكبدة

مكرونة بالتونة والصلصة

اكلات سريعة التحضير وغير مكلفة بدون فرن

رز وبسلة وجزر + سلطة

بطاطس صينية بالجبنة + عيش

شوربة عدس + عيش وسلطة

حواوشي بطاطس اقتصادي

فطائر محشية بطاطس وجبنة

باذنجان مقلي + طحينة + بطاطس

كوسة بالصلصة + رز بالشعرية

صينية بطاطس بالبصل والفلفل + رز

أفكار وجبات سريعة بدون لحوم

مسقعة بالباذنجان والصلصة: تقطيع الباذنجان وقليله أو شويه، ثم طبخه مع صوص الطماطم والثوم والفلفل الأخضر، وتقدم مع الخبز البلدي.

عجة البيض المصرية: مزيج من البيض، البصل المفروم، البقدونس، الطماطم المقطعة، والدقيق، تُخبز في الفرن أو على المقلاة لتصبح قرصاً سميكاً .

الكشري الأصفر (أرز وعدس أصفر): يُطبخ العدس مع الأرز معاً بالبصل المحمر ، ويقدم بجانب البيض المسلوق المقلد بالزبدة والبطاطس المحمرة.

البطاطس المهروسة بالثوم والكمون: بطاطس مسلوقة ومهروسة مع الزبدة أو الزيت الحار، الثوم، والكزبرة الخضراء، وتؤكل ساخنة بالخبز.

المكرونة بالصلصة المحمرة: طبق مكرونة سريع مع صوص الطماطم والثوم ورشة فلفل أسود، مع طبق سلطة خضراء أو بطاطس مقلية.