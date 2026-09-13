اجتماع عربى لتسريع العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة

اختتمت، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع المشترك السابع للجنة خبراء الكهرباء ولجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة الطاقة).

وتم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وعرضها على الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لاعتمادها، كما ناقش سبل تمويل تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

كما وافق الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، على إقامة الدورة الثامنة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في إحدى الدول العربية خلال عام 2027، والتحضير لإقامة الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، بترشيح إحدى الدول العربية لاستضافته.

واستعرض المشاركون التحضيرات الجارية بخصوص عقد المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة ليبيا.

وفي السياق، أشار السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلى أن تعزيز التكامل العربي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة تنفيذ المشروعات والمبادرات العربية ذات المردود الاقتصادي والتنموي الملموس.

وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومتي الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الدول العربية في هذا القطاع الهام.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكار وبناء القدرات، بما يدعم قدرة قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء العربي على مواكبة التحولات المتسارعة، ويعزز من فرص تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في هذا القطاع.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مواصلة الجهود العربية لتعزيز التعاون والتكامل في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتسريع العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في المنطقة العربية.