الوادي الجديد تفتح باب التظلمات من نتائج ترشيح الطلاب لمنح الجامعات الخاصة 2026-2027

أعلنت محافظة الوادي الجديد، برئاسة حنان مجدي، فتح باب تلقي التظلمات من نتائج ترشيح الطلاب للمنح الدراسية المجانية والجزئية بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين.



تفاصيل فتح باب التظلمات

وأوضحت المحافظة أن التظلمات تُستقبل اعتبارًا من اليوم الأحد 13 سبتمبر حتى الثلاثاء 15 سبتمبر، بما يتيح للطلاب الراغبين في مراجعة نتائج الترشيح تقديم طلباتهم وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

ودعت المحافظة الطلاب الراغبين في التظلم إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة المحددة، لتقديم طلبات التظلم واستيفاء البيانات المطلوبة.