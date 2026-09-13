رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة.. تفاصيل

كشف أحمد نبيل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من الجيزة، تفاصيل الجولة التفقدية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لعدد من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وأوضح أحمد نبيل، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد أنصاري، على قناة إكسترا نيوز أن الجولة شملت عددًا من مشروعات النقل التي أحدثت تغييرًا جذريًا في منظومة النقل بالجمهورية الجديدة، من بينها مشروع مونوريل القاهرة، الذي يربط بين شرق النيل وغربه.

وأضاف أن رئيس الوزراء بدأ جولته الميدانية في منطقة الحزام الأخضر بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تفقد ورشة العمرات والصيانة الجسيمة الخاصة بمونوريل غرب القاهرة، للتعرف على آخر مستجدات أعمال التنفيذ، قبل أن ينتقل ميدانيًا إلى أحد القطارات لمتابعة ما تم إنجازه في المشروع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مونوريل غرب القاهرة يمتد بطول نحو 43.8 كيلومتر، ويضم 13 محطة، ليربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، بما يخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين، ويسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة، بعيدًا عن الازدحام المروري، خاصة خلال أوقات الذروة.

ولفت إلى أن نسب تنفيذ الأعمال في عدد من محطات مونوريل غرب القاهرة وصلت إلى نحو 99%، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للقطارات في عام 2027.