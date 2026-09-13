السعودية.. إطلاق صافرات الإنذار في خميس مشيط وأبها والطائف وشرورة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إطلاق الإنذار المبكر في مدن خميس مشيط وأبها ، مؤكدة أهمية استمرار المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

كان الدفاع المدني في وقت سابق قد أطلق إنذارًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في خميس مشيط مرتين والطائف وشرورة، محذرًا من خطر محتمل وداعيًا إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

وحث الدفاع المدني إلى البقاء داخل المباني والتوجه إلى غرفة داخلية آمنة بعيدًا عن النوافذ، وعدم مغادرة المنزل حتى زوال الخطر، مع الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.

وطالب الموجودين خارج المباني بالدخول فورًا إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

وشدد على تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة، فيما أوصى عند وصول التحذير أثناء القيادة بالتوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة حتى انتهاء حالة التحذير