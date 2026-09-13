ياسمين عز عن طرد طالب من مدرسة السعيدية بسبب «الشبشب»: «لو ظروفه صعبة لازم نقف جنبه»

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة منع أحد الطلاب من دخول مدرسة السعيدية بسبب ارتدائه «شبشب»، مؤكدة أهمية مراعاة الظروف الاجتماعية للطلاب عند تطبيق قواعد الانضباط المدرسي.

وقالت ياسمين عز إن الطالب إذا كان قد خالف قواعد المدرسة دون وجود ظروف استثنائية، فمن حق المدرسة تطبيق العقوبة المناسبة، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والزي المدرسي.

وأضافت: «فيه ولد مدخلش المدرسة عشان لابس شبشب.. لو غلطان يتعاقب ويلتزم».

ظروفه صعبة طبيعي يكون فيه وقفة واستثناء

وتابعت موضحة أنه في حال كان ارتداء الطالب للشبشب ناتجًا عن ظروف مادية صعبة، فيجب التعامل مع الأمر بصورة مختلفة، قائلة: «لكن لو ظروفه صعبة طبيعي يكون فيه وقفة واستثناء»

