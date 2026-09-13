ياسمين عز عن أول أيام الدراسة: «الشوارع ريحتها بيف رومي وشيدر ولانشون»

علقت الإعلامية ياسمين عز على أجواء أول أيام العام الدراسي الجديد، متناولةً مشاهد الطلاب أمام المدارس وطريقة تعامل بعض المدارس مع مظهر الطلاب وملابسهم.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، “الشوارع ريحتها بيف رومي وجبنة شيدر ولانشون”، في إشارة إلى عودة الطلاب إلى المدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتابعت أن أول أيام الدراسة شهدت وقوف عدد من المدرسين على أبواب المدارس لمتابعة دخول الطلاب، قائلةً إن بعض الطلاب كانوا يُسمح لهم بالدخول وفقًا لمظهرهم، بينما يتم منع آخرين بسبب قصات الشعر أو شكلهم الخارجي.

التشدد في التعامل مع المظهر الخارجي

وتابعت ساخرةً أن بعض الطلاب تعرضوا للمنع من دخول المدرسة بسبب ارتداء «الشبشب»، في تعليق منها على التشدد في التعامل مع المظهر الخارجي للطلاب خلال اليوم الدراسي الأول