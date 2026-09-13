النقل توضح زمن رحلات القطار الكهربائي السريع بين المحافظات

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو توضيحيًا يرصد أهمية مشروع «القطار الكهربائي السريع» (الخط الأول: السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)، مبرزة دور هذه الوسيلة الحديثة في تقليل أزمنة الرحلات وتسهيل حركة النقل بين مختلف المحافظات والمدن الساحلية والصناعية.

أزمنة الرحلات عبر القطار الكهربائي السريع

واستعرض الفيديو الطفرة التي سيحدثها القطار السريع في اختصار أوقات السفر مقارنة بوسائل النقل التقليدية، وجاءت أبرز أزمنة الرحلات كالتالي:

القاهرة – الإسكندرية: ساعة و25 دقيقة.

السخنة – الإسكندرية: ساعتان و5 دقائق.

السخنة – العلمين: ساعتان و25 دقيقة.

السخنة – مطروح: 3 ساعات و15 دقيقة.

الإسكندرية – مطروح: ساعة و15 دقيقة.