صحى متأخر عن المدرسة.. طالب يبدل ملابسه في الشارع بأول يوم دراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا يرصد موقفًا لافتًا لطالب في أول يوم دراسي، بعدما اضطر إلى تغيير ملابسه في الشارع بمساعدة أحد أصدقائه، حتى يتمكن من دخول المدرسة والالتزام بالزي الرسمي.

وأظهر الفيديو الطالب وهو يقف في أحد الشوارع، بينما يساعده صديقه في تبديل ملابسه، بعدما تبين أنه لم يكن يرتدي الزي المدرسي المطلوب، ليقرر استعارة تيشيرت من صاحبه وارتداءه قبل التوجه إلى المدرسة.

وحاول الطالب إنهاء الأمر سريعًا والالتزام بالزي الرسمي، خاصة مع تأخره عن موعد دخول المدرسة، ليجد نفسه مضطرًا إلى تغيير ملابسه وسط الشارع وفي وجود المارة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، الذي عكس أجواء اليوم الأول من الدراسة والمواقف الطريفة التي قد يمر بها الطلاب مع بداية العام الدراسي، خاصة مع حرص الطالب على دخول المدرسة وعدم مخالفة تعليمات الزي المدرسي.

وتوافد الطلاب، صباح اليوم، على المدارس بمختلف المحافظات مع انطلاق العام الدراسي، وسط أجواء مميزة مع بداية الدراسة وحرص الأسر على دعم أبنائهم ومرافقتهم خلال يومهم الأول.