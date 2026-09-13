أراضي المصريين بالخارج.. مطالب برد الأموال أو إيجاد حلول تحفظ حقوق المتعاقدين

في ظل الدور المهم الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، تبرز مطالبهم ومشكلاتهم المتعلقة بالمشروعات والطرح العقاري كأحد الملفات التي تستدعي التعامل معها بصورة عاجلة.

حلول تحفظ حقوقهم وتعزز الثقة

وأثار الإعلامي أحمد موسى قضية شكاوى عدد من المصريين بالخارج بشأن الأراضي المطروحة لهم، مطالبًا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسرعة التدخل والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وتعزز الثقة.

وأكد موسى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار، مشددًا على أهمية عدم السماح بوجود أي أزمة تؤثر على ثقة هذه الفئة، خاصة بعد إتمام عمليات التحويل والتعاقد، ومطالبًا بحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت.

أحمد موسى: المصريون بالخارج لهم حق

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التدخل لحل المشكلات التي تواجه عددًا من المصريين بالخارج بشأن طرح الأراضي، مؤكدًا أن مطالبهم تستحق الاستماع إليها والعمل على حلها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تلقى العديد من الرسائل من المصريين بالخارج بشأن وجود مشكلات تتعلق بقطع الأراضي التي تم طرحها لهم.

وأوضح أن بعض المصريين بالخارج قاموا بتحويل الأموال وإتمام إجراءات التعاقد، قبل أن يكتشفوا، وفقًا لما تلقاه من شكاوى، أن عددًا كبيرًا من القطع المطروحة لا يرقى إلى توقعاتهم من حيث الموقع أو المواصفات.

«حوّلوا 47 مليار دولار»

وأشار موسى إلى أهمية التعامل مع هذه الشكاوى بما يحافظ على حقوق المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن تحويلاتهم تجاوزت 47 مليار دولار.

وقال إن هؤلاء المواطنين قاموا بتحويل أموالهم والتعاقد على الأراضي، متسائلًا عن إمكانية إعادة الأموال إليهم حال عدم التوصل إلى حلول مناسبة لمشكلاتهم.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة العمل على إنهاء الأزمة، قائلًا إن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج أمر بالغ الأهمية، ولا يجب أن تتأثر بأي مشكلات مرتبطة بعمليات طرح الأراضي.

أحمد موسى: لازم نسمع الناس

وأكد موسى أنه يتحدث عن شكاوى المصريين بالخارج انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون هذه المطالب قد وصلت بالفعل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان.

وأعرب عن ثقته في قدرة وزارة الإسكان على التعامل مع الملف والوصول إلى حلول مناسبة، مطالبًا بسرعة بحث المشكلة والاستماع إلى أصحاب الشكاوى.

واختتم أحمد موسى مناشدته بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى المواطنين وحل مشكلاتهم، قائلًا: «أرجو حل هذا الموضوع في أسرع وقت، لازم نسمع الناس، المهم عندنا صوت المواطن».