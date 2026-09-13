قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتنهام يبحث عن مخرج من العقم التهديفي.. ومرموش الحل أمام أستون فيلا
سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
انتهاء المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية واستكمال تحديث المخططات الاستراتيجية
مصادرة الأراضي وتفكيك الوجود الفلسطيني.. أدوات إسرائيلية لإعادة رسم الضفة الغربية
تنسيق جامعة الأزهر 2026 القسم الأدبي بنين.. الحد الأدنى لجميع الكليات والمعاهد
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أراضي المصريين بالخارج.. مطالب برد الأموال أو إيجاد حلول تحفظ حقوق المتعاقدين

بيت الوطن
بيت الوطن
محمد البدوي

في ظل الدور المهم الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، تبرز مطالبهم ومشكلاتهم المتعلقة بالمشروعات والطرح العقاري كأحد الملفات التي تستدعي التعامل معها بصورة عاجلة. 

حلول تحفظ حقوقهم وتعزز الثقة

وأثار الإعلامي أحمد موسى قضية شكاوى عدد من المصريين بالخارج بشأن الأراضي المطروحة لهم، مطالبًا وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسرعة التدخل والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وتعزز الثقة. 

وأكد موسى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار، مشددًا على أهمية عدم السماح بوجود أي أزمة تؤثر على ثقة هذه الفئة، خاصة بعد إتمام عمليات التحويل والتعاقد، ومطالبًا بحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت.

أحمد موسى: المصريون بالخارج لهم حق

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التدخل لحل المشكلات التي تواجه عددًا من المصريين بالخارج بشأن طرح الأراضي، مؤكدًا أن مطالبهم تستحق الاستماع إليها والعمل على حلها.

بيت الوطن

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تلقى العديد من الرسائل من المصريين بالخارج بشأن وجود مشكلات تتعلق بقطع الأراضي التي تم طرحها لهم.

وأوضح أن بعض المصريين بالخارج قاموا بتحويل الأموال وإتمام إجراءات التعاقد، قبل أن يكتشفوا، وفقًا لما تلقاه من شكاوى، أن عددًا كبيرًا من القطع المطروحة لا يرقى إلى توقعاتهم من حيث الموقع أو المواصفات.

«حوّلوا 47 مليار دولار»

وأشار موسى إلى أهمية التعامل مع هذه الشكاوى بما يحافظ على حقوق المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن تحويلاتهم تجاوزت 47 مليار دولار.

وقال إن هؤلاء المواطنين قاموا بتحويل أموالهم والتعاقد على الأراضي، متسائلًا عن إمكانية إعادة الأموال إليهم حال عدم التوصل إلى حلول مناسبة لمشكلاتهم.

أراضي بيت الوطن

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة العمل على إنهاء الأزمة، قائلًا إن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج أمر بالغ الأهمية، ولا يجب أن تتأثر بأي مشكلات مرتبطة بعمليات طرح الأراضي.

أحمد موسى: لازم نسمع الناس

وأكد موسى أنه يتحدث عن شكاوى المصريين بالخارج انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تكون هذه المطالب قد وصلت بالفعل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان.

وأعرب عن ثقته في قدرة وزارة الإسكان على التعامل مع الملف والوصول إلى حلول مناسبة، مطالبًا بسرعة بحث المشكلة والاستماع إلى أصحاب الشكاوى.

واختتم أحمد موسى مناشدته بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى المواطنين وحل مشكلاتهم، قائلًا: «أرجو حل هذا الموضوع في أسرع وقت، لازم نسمع الناس، المهم عندنا صوت المواطن».

بيت الوطن المصريين بالخارج أحمد موسى الإسكان وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

الجبنة

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

سير السعودية

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

تصنيع السيارات

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد