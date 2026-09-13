«أبو العينين»: رسالتنا في «صدى البلد» مصر والمواطن وهنقف قدام الشائعات والأكاذيب.. أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟ | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي أنس حبيب التقى بإرهابية إخوانية تدعى منى الشاذلي في هولندا منذ 4 أيام.

أحمد موسى: مؤتمر إخواني في هولندا لإسقاط مصر.. وأوعوا ارتفاع الأسعار يخليكم وقود لهدم البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث عن الإخواني عبد الرحمن أبو دية عميل المخابرات البريطانية ومخططاته ضد مصر منذ فترة طويلة.



أبو العينين: رسالتنا في «صدى البلد» مصر والمواطن وهنقف قدام الشائعات والأكاذيب

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى لبرنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة" صدى البلد، وذلك بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.

أبو العينين: أحمد موسى وطني من الطراز الأول وله مواقف سياسية مهمة

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الإعلامي أحمد موسى بعودته مرة أخرى إلى تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، وذلك بعد تماثله للشفاء من وعكة صحية.



75 ميجاوات من مصر للسودان.. تفاصيل جديدة بشأن الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، عن التوصل إلى توافق مع الجانب المصري بشأن تزويد السودان بالكهرباء بقدرة تصل إلى 75 ميجاوات كمرحلة مبدئية، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم منظومة الكهرباء السودانية.



مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تعرض خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للجدل نتيجة اجتزاء بعض تصريحاته المتعلقة بأجور العاملين هناك.

بلدك رقم واحد.. أحمد موسى: لو مفيش أمن لا تقولي زيت ولا سكر ولا كهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأمن والاستقرار في مصر نعمة كبيرة يجب الحفاظ عليها .



وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن امتداد تهديدات جماعة الحوثيين إلى منطقة باب المندب؛ يضاعف المخاطر التي تواجه المدنيين وحركة الملاحة البحرية، في ظل استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عملًا عسكريًا مدانًا تم بالأمس، وهو قصف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، قائلًا: «اللي عمل كده ما شافش غير السعودية والإمارات والكويت والأردن؟».