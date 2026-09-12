بلدك رقم واحد.. أحمد موسى: لو مفيش أمن لا تقولي زيت ولا سكر ولا كهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأمن والاستقرار في مصر نعمة كبيرة يجب الحفاظ عليها .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لو مفيش أمن في البلد لا تقولي زيت ولا سكر ولا كهرباء .. أمن بلدك واستقرارها رقم واحد نعمة كبيرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اللي عايز ينتقد ويهاجم الحكومة والوزراء ينتقد ومحدش هيمنعك ورأي الناس بيتسمع لكن في نفس الوقت فيه ناس بتسخن ولازم نخلي بالنا منهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس اللي بتسخن ضد الدولة المصرية رسالتهم واحدة ولم تتغير ويستهدفون إسقاط الدولة المصرية ".