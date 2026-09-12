مش هنطبطب على أي إرهابي.. أحمد موسى: عبود الزمر يده ملطخة بالدماء

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أي عضو في الإخوان لا يهمه قيادات الجماعة، موضحا أن الأعضاء باعتبارهم حطب أو وقود والأهم بقاء التنظيم.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنظيم يخطط لعمليات اغتيال وقتل، موضحا أن هناك خلايا إخوانية مش هيقول أنا خلية ولكنه جاهز في أي وقت وعايش وسطينا ويمشي على طرقنا وياخد مرتب والتلكيف عند العميل والخلية الإخوانية أهم من أي حاجة.



وقال: لما تقف مع بلدك ومؤسسات بلدك من جيش وشرطة وقضاة يكرهك العدو الإخواني والعدو الصهيوني.

وأشار إلى أن المواطن المصري الصالح يقف مع بلده يدعمها ودايما معاها، موضحا أن الدولة مسئوليتنا كلنا كشعب وليس مسئولية الرئيس فقط.

واستطرد أن عبود الزمر بينظر ويدي دروس، والموضوع معاك منتهي واللي أيده ملطخة بالدم يقعد، مش عاوز قناع زائف مش هيخيل على الشعب المصري، قائلا: اقعد يا عبود.

وأكمل، أن إحنا في وقت الإرهابي نقول عليه إرهابي ولا نطبطب عليهم ولا نجاملهم إذا واحد بيخطط لتدمير البلد إزاي نقوله اللي فات مات.