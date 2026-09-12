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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناءدمياط
ميناءدمياط
أ ش أ

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة.. بينما غادر منه 14 سفينة، كما بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وذكر -بيان عن الهيئة اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33 ألفا و878 طنا شملت 982 طن مولاس و7157 طن جبس خام صب و18 ألفا و476 طن ملح و925 طن كلينكر وألف طن يوريا و5338 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و100 طن شملت 20 ألفا و55 طن ذرة و1017 طن أبلاكاش و978 طن خشب زان و6050 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 881 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2752 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغت 23 ألفا و960 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3684 حركة.

وفيما يتعلق بالخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي بعد أن قامت بتداول 4249 طنا شملت خضروات وفواكه وكابلات ألومنيوم ومنسوجات وملابس و ضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات وسيارات وأتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي إيطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا.

استقبل سفين حركة البضائع

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