إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

حتى الآن، لا تزال إمكانية تحديد موعد ومكان وقوع الزلازل بدقة من أكبر التحديات أمام العلماء.

دراسة ألمانية تفتح باب الأمل

لكن دراسة ألمانية حديثة أعادت طرح السؤال من جديد، بعدما رصد الباحثون تغيرات في النشاط الزلزالي قد تسبق بعض الزلازل الكبرى.

5 زلازل تحت المجهر

وحلل الباحثون الهزات الأرضية التي سبقت 5 زلازل قوية حول العالم، من بينها زلزال كهرمان مرعش المدمر في تركيا عام 2023.

الذكاء الاصطناعي يبحث عن الإشارة

واستخدم العلماء تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والبحث عن أنماط متكررة ظهرت قبل وقوع الزلازل.

الهزات بدأت تتجمع

وكانت المفاجأة في رصد تغيرات لافتة، إذ بدا أن الهزات الصغيرة بدأت تتجمع مكانيًا وزمنيًا قبل بعض الزلازل الكبرى.



