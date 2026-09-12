طقس الأحد 13 سبتمبر 2026.. درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 37 مئوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تكون الأجواء ليلًا معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة 35 درجة، وفق البيانات الخاصة بتوقعات الأحد 13 سبتمبر 2026.

وتأتي هذه التوقعات؛ في ظل استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال الأيام الحالية، مع توقعات باستمرار الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وتشير أحدث البيانات المنشورة اليوم إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان غدًا 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 43 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، وشمال الصعيد 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة.

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كيف يكون طقس الأحد 13 سبتمبر 2026 في مصر؟

تشهد معظم المناطق أجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار، وتزداد شدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء، مع بقاء الإحساس بالرطوبة قائمًا.

وتتزامن هذه الأجواء مع استمرار توقعات ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفق أحدث البيانات المنشورة عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

كم تبلغ درجة الحرارة في القاهرة غدًا الأحد؟

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة إلى 35 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 23 درجة، وفق جدول درجات الحرارة الوارد في البيان.

وتأتي هذه المعدلات بالتزامن مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا، وهو النمط المتوقع خلال هذه الفترة من شهر سبتمبر.

ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتعني هذه الحالة استمرار أجواء بحرية معتدلة وفق البيانات الواردة، مع اختلاف حالة البحر من منطقة إلى أخرى بحسب نشاط الرياح وطبيعة السواحل.

كيف تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس؟

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة إلى حالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر؟

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر، وفق الأرقام الواردة:

العظمى | الصغرى

القاهرة 35 23.

العاصمة الجديدة 35 23.

6 أكتوبر 36 22.

بنهــــا 35 23.

دمنهور 34 23.

وادي النطرون 34 22.

كفر الشيخ 33 22.

بلطيم 32 23.

المنصورة 34 22.

الزقازيق 35 23.

شبين الكوم 34 23.

طنطا 34 22.

دمياط 31 25.

بورسعيد 32 26.

الإسماعيلية 36 24.

السويس 35 23.

العريش 32 22.

رفح 32 22.

رأس سدر 36 26.

نخل 35 19.

كاترين 33 17.

الطور 34 25.

طابا 34 24.

شرم الشيخ 38 29.

الغردقة 37 28.

الإسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 22.

مطروح 30 22.

السلوم 32 22.

سيوة 35 19.

رأس غارب 37 26.

سفاجا 37 27.

مرسى علم 38 27.

شلاتين 39 28.

حلايب 36 28.

أبو رماد 39 27.

مرسى حميرة 39 28.

أبرق 39 27.

جبل علبة 38 26.

رأس حدربة 36 27.

الفيوم 36 22.

بني سويف 36 22.

المنيا 37 23.

أسيوط 38 23.

سوهاج 40 25.

قنا 42 25.

الأقصر 43 26.

أسوان 43 27.

الوادي الجديد 41 26.

أبوسمبل 44 27.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في العواصم والمدن العربية؟

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فجاءت كما يلي:

العظمى | الصغرى

مكة 41 33.

المدينة 45 34.

الرياض 44 29.

المنامة 40 31.

أبوظبي 42 32.

الدوحة 41 32.

الكويت 46 29.

دمشق 35 18.

بيروت 30 26.

عمان 31 19.

القدس 29 19.

غزة 30 24.

بغداد 45 28.

مسقط 31 29.

صنعاء 28 13.

الخرطوم 40 28.

طرابلس 35 26.

تونس 30 22.

الجزائر 26 21.

الرباط 37 21.

نواكشوط 32 24.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى | الصغرى

أنقرة 34 14.

إسطنبول 29 18.

إسلام آباد 33 24.

نيودلهي 34 26.

جاكرتا 36 25.

بكين 31 14.

كوالالمبور 32 24.

طوكيو 25 20.

أثينا 30 21.

روما 30 18.

باريس 26 14.

مدريد 32 17.

برلين 21 13.

لندن 23 15.

مونتريال 24 13.

موسكو 18 08.

نيويورك 27 18.

واشنطن 28 21.

أديس أبابا 23 13.

ما أبرز ملامح طقس الأحد في مصر؟

تكشف درجات الحرارة المتوقعة عن تفاوت واضح بين مناطق الجمهورية، إذ تسجل القاهرة 35 درجة، بينما ترتفع الحرارة بصورة أكبر في جنوب البلاد، لتصل العظمى إلى 44 درجة في أبوسمبل وفق الجدول الوارد، في حين تسجل الإسكندرية 31 درجة، والعلمين الجديدة ومطروح 30 درجة.

وتظل الأجواء الرطبة أحد أبرز ملامح حالة الطقس خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار شدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا ليلًا على أغلب المناطق.

وتتفق التوقعات المنشورة اليوم بشأن الأحد 13 سبتمبر مع استمرار الطقس الحار الرطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، الشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص لظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح على بعض الطرق.