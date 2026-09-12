قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل «أفريقية النواب»: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز تنوع الشراكات الدولية
مشروع قانون الأحوال الشخصية.. دعوى واحدة بدل قضايا النفقة المتعددة.. تفاصيل
رئيس وزراء اليمن يحذر: تصعيد ميليشيا الحوثي يرتبط بأجندة إيرانية تتجاوز الحدود وتهدد أمن المنطقة والملاحة
وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت 14 ألف محول كهربائي.. ونسعى لاستعادة الإمدادات بخطة واضحة
الأمم المتحدة: 76 ألف شخص في اليمن نزحوا نتيجة القتال منذ يوليو
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» تدعم رؤية مصر لبناء شراكات دولية متوازنة
لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا
أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة
ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
زيارة عون للنبطية تضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات.. خبير عسكري يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» تدعم رؤية مصر لبناء شراكات دولية متوازنة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تعكس حضورًا فاعلًا لمصر داخل التجمع، وحرصها على طرح رؤيتها تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية التي تشغل دول العالم، خاصة الدول النامية.

قمة تجمع البريكس

وقال مرسي إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة دول «بريكس» جاءت شاملة ومباشرة في تناولها للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث أكدت أهمية الانتقال من مجرد تبادل الرؤى إلى بناء أدوات ومشروعات عملية قادرة على مواجهة الأزمات المرتبطة بالأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما يعكس توجه مصر نحو تعاون دولي أكثر ارتباطًا باحتياجات الشعوب ومتطلبات التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية تجمع «بريكس» كإطار لتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي، موضحًا أن مصر تنظر إلى عضويتها في التجمع باعتبارها فرصة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، وتعزيز دور «بنك التنمية الجديد»، يعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه الدول النامية، خصوصًا مع ارتفاع أعباء الديون وتراجع الحيز المالي المتاح أمام العديد من الدول لتمويل مشروعات التنمية.

الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

وأكد مرسي أن ما طرحه الرئيس بشأن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة يؤكد أن هذه الملفات لم تعد قضايا منفصلة، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن والاستقرار العالمي، لافتًا إلى أهمية الإشارة إلى مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وثمّن النائب محمود مرسي تأكيد الرئيس أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية، معنية بصورة مباشرة باستقرار سلاسل الإمداد وحماية حركة التجارة الدولية.

وشدد على أن رؤية الرئيس بشأن توظيف إمكانات دول «بريكس» في إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التجارة والاستثمار والربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، تفتح آفاقًا واسعة أمام تعاون اقتصادي أكثر تأثيرًا، خاصة مع ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وقدرات وبنية أساسية تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا المسار.

واختتم مرسي بالتأكيد على أن إعلان الرئيس تطلع مصر لتولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا؛ يعكس ثقة الدولة المصرية في قدرتها على الإسهام في تطوير أجندة التجمع، وأن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل التقارب بين دول «بريكس» إلى شراكات ومشروعات واستثمارات ملموسة، تدعم التنمية وتخلق فرصًا جديدة وتحقق مصالح الشعوب.

بريكس البيركس البرلمان قمة البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط سائق توكتوك ارتكب أفعال خادشة أمام سيدة في الشرقية

المتهم

لجذب إنتباه الناس.. القبض على صاحب محل ألقى قطع زجاجية على المواطنين بالجيزة

المتهم

ضبط مالك محل لقيامه بإلقاء أدوات منزلية زجاجية على المواطنين بالطريق في الجيزة

بالصور

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد