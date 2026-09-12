برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» تدعم رؤية مصر لبناء شراكات دولية متوازنة

أشاد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، مؤكدًا أن المشاركة المصرية تعكس حضورًا فاعلًا لمصر داخل التجمع، وحرصها على طرح رؤيتها تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية التي تشغل دول العالم، خاصة الدول النامية.

قمة تجمع البريكس

وقال مرسي إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة دول «بريكس» جاءت شاملة ومباشرة في تناولها للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث أكدت أهمية الانتقال من مجرد تبادل الرؤى إلى بناء أدوات ومشروعات عملية قادرة على مواجهة الأزمات المرتبطة بالأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما يعكس توجه مصر نحو تعاون دولي أكثر ارتباطًا باحتياجات الشعوب ومتطلبات التنمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية تجمع «بريكس» كإطار لتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي، موضحًا أن مصر تنظر إلى عضويتها في التجمع باعتبارها فرصة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة.

وأضاف أن حديث الرئيس عن إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، وتعزيز دور «بنك التنمية الجديد»، يعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه الدول النامية، خصوصًا مع ارتفاع أعباء الديون وتراجع الحيز المالي المتاح أمام العديد من الدول لتمويل مشروعات التنمية.

الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

وأكد مرسي أن ما طرحه الرئيس بشأن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة يؤكد أن هذه الملفات لم تعد قضايا منفصلة، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن والاستقرار العالمي، لافتًا إلى أهمية الإشارة إلى مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وثمّن النائب محمود مرسي تأكيد الرئيس أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية، معنية بصورة مباشرة باستقرار سلاسل الإمداد وحماية حركة التجارة الدولية.

وشدد على أن رؤية الرئيس بشأن توظيف إمكانات دول «بريكس» في إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التجارة والاستثمار والربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، تفتح آفاقًا واسعة أمام تعاون اقتصادي أكثر تأثيرًا، خاصة مع ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وقدرات وبنية أساسية تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا المسار.

واختتم مرسي بالتأكيد على أن إعلان الرئيس تطلع مصر لتولي رئاسة تجمع «بريكس» مستقبلًا؛ يعكس ثقة الدولة المصرية في قدرتها على الإسهام في تطوير أجندة التجمع، وأن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل التقارب بين دول «بريكس» إلى شراكات ومشروعات واستثمارات ملموسة، تدعم التنمية وتخلق فرصًا جديدة وتحقق مصالح الشعوب.