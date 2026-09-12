برلمانية: بريكس يفتح أمام مصر أسواقًا جديدة ويعزز فرص الاستثمار والتصنيع

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» تعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية الحضور الفاعل في دوائر الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت تتحرك بالتوازي مع رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار.

مصر في قمة البريكس

وقالت «الكاتب» إن أهمية المشاركة المصرية في قمة بريكس لا تتوقف عند البعد السياسي، وإنما تمتد إلى فرص اقتصادية واسعة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتجارة، بما يساعد على زيادة تدفقات الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة الدول الأعضاء تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الثنائية نحو مشروعات وشراكات عملية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها شريكًا اقتصاديًا مؤثرًا، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي، وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية، إلى جانب قناة السويس وما تمثله من أهمية لحركة التجارة العالمية.

وأضافت أن توسيع الشراكات مع دول بريكس يمكن أن يدعم توجه الدولة نحو زيادة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاكتفاء بدور الأسواق المستقبلة للسلع والاستثمارات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي من العلاقات الدولية وتحويلها إلى فرص حقيقية أمام الصناعة المصرية والقطاع الخاص.

وشددت النائبة نيفين الكاتب على أن التحرك المصري داخل «بريكس» يأتي ضمن سياسة تستهدف تنويع الشركاء والأسواق ومصادر التمويل والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية، ويمنح الدولة مساحة أكبر للحركة وحماية مصالحها الاقتصادية، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد حضور مصر كدولة تمتلك رؤية ومصالح واضحة وتسعى إلى شراكات متوازنة تحقق مكاسب مشتركة.